Une avalanche de ventes flash sur les aspirateurs BISSELL CrossWave

Entretenir vos surfaces, gagner du temps, aspirer, nettoyer et faire des économies en même temps, c’est possible ! On a sélectionné pour vous trois offres immanquables d’aspirateurs BISSELL disponibles sur Amazon. Idéals pour l’entretien de toutes vos surfaces, ils capturent aussi bien la poussière, les bactéries, les germes et les poils d’animaux. À vous la propreté et les économies !

Pour l’entretien des surfaces dures : l’aspirateur nettoyeur CrossWave HF2

Avec une offre exceptionnelle à 199 € au lieu de 249,99 €, l’aspirateur nettoyeur CrossWave HF2 est conçu pour entretenir les sols durs. Il se branche sur secteur pour vous aider à aspirer la saleté. Un seul passage suffit ! Léger et compact, le BISSELL CrossWave HF2 est facile à manier. Poignée ergonomique, système de direction autopropulsée : adieu l’appareil encombrant. Équipé de deux grands réservoirs pour dissocier l’eau propre de l’eau usagée, il est un gain de temps précieux pour vos sessions de ménage. Puissant et efficace, l’aspirateur est livré avec son plateau de rangement. Un détergent naturel est inclus pour l’entretien de vos surfaces. Nul besoin de le vider après utilisation : il se nettoie tout seul par simple pression sur un bouton.