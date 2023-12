Ulys : Profitez de 3 mois de Pass télépéage offerts pour vos vacances de Noël

Optimisez au maximum vos temps de trajet sur les autoroutes grâce au Pass télépéage proposé par Ulys. En plus d’être très pratique, il est actuellement sujet à une offre promotionnelle, puisque les trois premiers mois sont offerts. Une bonne raison de se laisser tenter et de rejoindre les six millions d’utilisateurs Ulys.

3 mois de Pass télépéage offerts sur Ulys Classic et Ulys Liber-t Vacances avec un code promo

Que vous alliez dans le sud-ouest avec l’autoroute A63 ou dans le sud-est avec l’autoroute A7, circulez de la façon la plus fluide possible en souscrivant au Pass télépéage d’Ulys. Ce dernier est très pratique, et vous pouvez surtout profiter d’une remise. Pour une adhésion entre le jeudi 30 novembre 2023 et le dimanche 31 décembre 2023, vous avez droit à 3 mois de Pass télépéage Ulys offerts. Pour activer cette offre, il vous suffit de renseigner le code promo dédié « BIENVENUE24 ». La remise s’appliquera automatiquement. Elle sera en plus bien utile à l’approche des fêtes de fin d’année, une période où les déplacements sont très nombreux pour aller rendre visite à ses proches à l’occasion du réveillon de Noël ou de la Saint-Sylvestre. Vous apprécierez de pouvoir profiter de tous les services proposés par l’enseigne Ulys.

Pourquoi opter pour le Pass télépéage Ulys ?

Le premier avantage du Pass télépéage d’Ulys, c’est bien sûr le gain de temps. Quand il y a beaucoup de monde sur la route, des bouchons peuvent se former au niveau des barres de péage, en particulier lors des vacances scolaires, ou bien pendant les week-ends de grands départs. Si vous possédez un Pass télépéage d’Ulys, vous n’avez pas à attendre avec les autres puisqu’une ou plusieurs voies sont réservées aux détenteurs du Pass. Le passage des véhicules y est par ailleurs très rapide et vous n’avez même pas à vous arrêter. Le badge présent à bord de votre voiture est détecté et la barrière se lève automatiquement. Votre compte Ulys est directement relié à votre carte bancaire. Il n’est pas nécessaire de la présenter à la borne. Vous n’avez pas non plus besoin d’un ticket pour connaître le prix de l’autoroute. Pas de risque de le perdre et de devoir payer plus cher que le prix du péage correspondant, tout passe par le badge de télépéage Ulys.

Le Pass télépéage d’Ulys est sans engagement. Vous pouvez le rendre à tout moment ! L’adhésion est gratuite et il n’y a aucuns frais de dossier ou de mise en service d’appliqués. Une fois les 3 mois offerts finis, le Pass coûte 2 € par mois. Mais cette somme n’est prélevée que si vous l’utilisez. Les mois où vous ne roulez pas sur le réseau autoroutier, vous n’êtes pas débité. Chaque mois, vous pouvez consulter une facture unique avec toutes les dépenses correspondant à votre utilisation des services Ulys. Celle-ci est disponible dans l’espace abonné dans lequel vous pouvez vous connecter facilement en utilisant l’identifiant présent sur votre contrat et en créant votre mot de passe. Les paiements sont différés. Ils ne sont prélevés que le mois suivant la consommation et non à chaque passage aux péages.

Les autres services proposés par la société Ulys

Si le passage rapide aux bornes de péage est le gros point fort de l’entreprise Ulys, elle propose de nombreux autres services pour une offre la plus complète possible. Pour commencer, l’App Ulys, disponible sur iOS et Android. Cette dernière vous donne diverses informations très utiles, comme le suivi de votre consommation du mois ou les tarifs du péage. Elle vous informe sur le trafic sur l’autoroute en temps réel, ou encore les aires de repos à proximité si vous souhaitez faire une pause pendant votre trajet. Avec votre Pass télépéage Ulys, vous avez accès à plus de 1 000 parkings partenaires partout en France. Vous pouvez les localiser avec l’App Ulys. Le badge vous permet de régler votre stationnement, le montant sera simplement ajouté à votre facture en cours à payer le mois suivant. Vous apprécierez le Club Ulys Team. Grâce à lui, vous pouvez profiter de réductions dédiées sur plus de 250 marques.

Pour des trajets sereins, rien de tel que le Pass télépéage d’Ulys. Vous gagnerez du temps sur la route et aurez accès à de nombreux autres services. Actuellement, profitez de 3 mois de Pass Ulys offerts.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.