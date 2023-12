Top 3 des sneakers New Balance à porter en 2024

Vous souhaitez vous acheter une nouvelle paire de baskets pour 2024 ? Découvrez cette sélection de paires de sneakers New Balance.

Soignez votre look avec une paire de New Balance très tendance

La marque New Balance a été fondée par un cordonnier orthopédiste en 1906 à Boston aux États-Unis. À l’origine, elle confectionnait des semelles intérieures de chaussures pour les personnes souffrant de problèmes de pieds. L’enseigne étend ensuite son offre en créant des chaussures de course alliant confort et performance pour équiper les sportifs. Au fil des décennies, plusieurs modèles de chaussures de course ont été fabriqués par New Balance. En 1978, elle se diversifie à nouveau avec une première collection textile.

Vous l’aurez compris, le confort est de mise chez New Balance, mais le style n’est pas oublié. Les paires proposées sont esthétiques et elles sont le plus souvent unisexes pour convenir à chacun et chacune. Vous ferez forcément le bon choix en optant pour des baskets New Balance à arborer fièrement en 2024.

Les sneakers New Balance à avoir absolument

Les sneakers 550 New Balance

Disponibles de la pointure 36 à 49, elles sont au prix de 140 €. Ce modèle est apparu en 1989, et on retrouve l’esprit de cette époque dans cette paire. La 550 a été conçue pour la pratique du basketball et a vite rencontré un grand succès. Si elle a été rangée dans les archives pendant un temps, elle est ressortie en édition limitée à la fin de 2020. Elle revient dans la gamme complète en 2021 et continue sa reconquête depuis. La 550 possède une empeigne en cuir, en matière synthétique et en maille. Elle suit bien les mouvements du pied.

Les sneakers Made in USA 990v6 New Balance

Elles sont au prix de 225 € et sont disponibles de la pointure 35,5 à 55. La couleur est de mise dans ce modèle où se mêlent rose et violet. La couture de l’empeigne se trouve au milieu du pied pour un soutien optimal. Un amorti FuelCell est présent dans la semelle intermédiaire pour un très bon confort à chaque pas.

Les sneakers 530 New Balance

Elles sont au prix de 120 € et sont disponibles de la pointure 35 à 47,5. Ces baskets ont été pensées pour la pratique de la course à pied, mais elles peuvent aussi être portées à la ville. Elles affichent un design un brin rétro et sont particulièrement confortables. Les 530 sont légères et offrent un bon amorti à chaque pas. La semelle extérieure adhère bien au sol pour éviter les risques de glissade.

Trouvez la paire de baskets New Balance à porter en 2024 parmi cette sélection. De nombreuses références sont disponibles, chacune alliant confort et design.

