Top 3 des montres connectées à moins de 100 €

Des modèles à moins de 100 € chez Amazon

Vous voulez vous acheter une montre connectée ou en offrir une à un de vos proches ? Découvrez cette sélection de trois modèles à prix très attractif à retrouver chez Amazon.

La montre connectée Erkwei

Elle est au prix de 65,99 €. Cette montre est disponible en plusieurs déclinaisons de bracelets et vous pourrez choisir parmi plus de 200 cadrans. Grâce à elle, vous pourrez contrôler l’appareil photo de votre smartphone ou encore lire de la musique. Elle vous propose plus de 20 modes sportifs et est étanche pour les activités aquatiques.

La montre connectée Fitonyo

Elle est au prix de 59,99 €. Cette montre connectée est compatible avec les systèmes iOS et Android pour convenir à tous les utilisateurs. Elle est très élégante avec son bracelet en cuir noir, et son bracelet est orné de délicats strass. Vous pouvez sélectionner un des 19 modes sports disponibles et contrôler vos calories perdues ou votre rythme cardiaque.

La montre connectée Taopon

Elle est au prix de 42,49 €. Design noir, doré ou argenté, à vous de voir selon vos préférences. Cette montre connectée possède un très large écran et vous offre le choix entre plus de 100 modes sports. Son haut-parleur permet de profiter d’un son net et clair. Elle collecte de nombreuses données tout au long de la journée.