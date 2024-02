Sony vs Bose : quel casque sans fil choisir ?

Comparatif entre le casque Bluetooth phare de chaque marque

Un design plus pratique chez Sony

Si les deux casques sont très confortables avec écouteurs et arceaux rembourrés, le WH-1000XM4 de Sony se replie. Il est ainsi moins encombrant quand vous souhaitez le ranger dans son étui entre deux utilisations, facilement transportable dans votre sac. Même s’il est vrai qu’esthétiquement, le casque Bose est plus fin, donc plus discret, il n’est disponible qu’en deux coloris contre trois pour le Sony.

Le point sur la fonction de réduction active de bruit

De nos jours, les casques sans fil les plus performants ont un point commun : ils sont pourvus de la fonction de réduction active de bruit. Les modèles WH-1000XM4 de Sony et Headphones 700 de Bose font partie des meilleurs du marché dans ce domaine. Ils vous isolent parfaitement des bruits environnants. Toutefois, la référence Sony propose différents modes de réduction active de bruit pour s’adapter à tous les besoins.

Une autonomie légèrement meilleure chez Bose

Les deux casques affichent une très bonne autonomie, néanmoins l’appareil Bose bat le WH-1000XM4 de Sony d’une très courte tête, puisqu’il tient 28 h 30 contre 28 pour son concurrent.

Une application Sony très bien pensée

Ces casques Sony et de Bose peuvent être contrôlés via une application mobile. Celle de Sony est plus complète et propose davantage de fonctionnalités. Elle est un peu plus complexe à appréhender, mais elle vous permettra de faire plus de choses.

Légère différence de prix

Le prix du Sony est supérieur de quelques euros, 287,30 € en promotion (331,14 € prix réel) contre 243 € (299 € prix réel) pour le Bose. Une différence tout de même significative pour les budgets plus restreints.