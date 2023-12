Smartphones, tablettes : découvrez toutes les offres de Noël chez Honor

Vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël ou avez simplement envie de vous faire plaisir ? Faites un tour chez Honor pour profiter des offres de fin d’année. Plusieurs sont mises en place pour vous permettre de vous équiper tout en faisant des économies.

Pour vous ou pour offrir, ne manquez pas les offres du moment chez Honor

Que vous vouliez acheter un smartphone, une tablette ou encore une montre connectée, vous trouverez à coup sûr votre bonheur chez Honor. La marque abrite dans ses rayons de nombreux produits de qualité et vous donne accès à des bons plans très intéressants durant cette période où les dépenses sont nombreuses. Vous pouvez activer des coupons grâce à des codes promo à copier puis coller via le site quand vous effectuez un achat. Pour 500 € d’achat, vous avez 40 € de remise immédiate. Pour 1 000 € d’achat, vous avez 100 € de remise immédiate. Honor vous propose des packs rassemblant différents produits, dont certains offerts.

Les packs à retrouver chez Honor pour Noël

Achetez un smartphone et repartez avec une tablette ou une montre connectée grâce aux packs Honor pour Noël.

Le pack de Noël 1 : il est au prix de 399,90 € au lieu de 599,70 €, une réduction de près de 200 €. En plus du smartphone, vous trouverez ici une tablette tactile et une paire d’écouteurs sans fil avec boîtier de charge.

Le pack de Noël 2 : il est au prix de 599,90 € au lieu de 1 009,70 €, ce qui correspond à une réduction de plus de 400 €. Le pack se compose d’un smartphone, mais aussi d’une tablette tactile et d’une montre connectée, très utile pour faire du sport.

Le pack de Noël 3 : il est au prix de 599,90 € au lieu de 949,70 €, ce qui correspond à une réduction de près de 350 €. Un deuxième smartphone vient s’ajouter au premier. Une coque de protection est aussi incluse pour que vos appareils ne s’abîment pas.

Le pack de Noël 4 : il est au prix de 1 049,90 € au lieu de 1 749,70 €, ce qui correspond à une remise de près de 700 €. Vous profiterez ici d’une tablette tactile et d’écouteurs sans fil en plus du smartphone. Ce dernier est particulièrement performant pour réaliser de beaux clichés.

En plus des produits contenus dans les packs, vous pouvez les compléter avec d’autres articles selon vos besoins et envies. Ils sont en plus à prix réduit. Vous pouvez ajouter des écouteurs sans fil, une montre connectée ou un bracelet connecté si le pack n’en contient pas, ou bien si vous avez besoin de plusieurs exemplaires de certains articles.

Toutes les bonnes raisons de faire ses achats chez Honor

L’enseigne Honor a mis en place un programme de fidélité nommé Honor Points, pour faire encore plus d’économies. Grâce à lui, vous pourrez cumuler des points à utiliser lors de vos futurs achats. Si vous n’avez jamais acheté chez Honor, pensez à vous inscrire à la newsletter de la marque. En plus de recevoir toutes les informations sur les nouveautés et réductions en cours, vous pourrez profiter d’une remise sur votre première commande. Si vous le désirez, il est possible de régler vos commandes en plusieurs fois sans frais. Chez Honor, la livraison est offerte, sans montant limite. Elle s’effectue en 1 à 2 jours ouvrés. L’assurance de recevoir ses commandes à temps pour les glisser sous le sapin la veille ou le matin de Noël.

