Smartphone pliable : le Samsung Galaxy Z Flip5 passe à moins de 820 €

Commercialisé en août 2023, le Samsung Galaxy Z Flip5 fait partie des smartphones les plus récents sur le marché. Il a marqué un tournant dans l’histoire de la téléphonie mobile grâce à son look iconique et compact. Ce téléphone fait partie des modèles les plus attendus de la firme sud-coréenne, puisqu’il présente la particularité de se plier, tout en restant accessible via son écran externe. En ce moment, il bénéficie d’une importante remise sur le site Cdiscount. C’est le moment de craquer pour ce smartphone haut de gamme au style inimitable, proposé à moins de 820 € pendant une durée limitée.

Un smartphone compact avec des performances avancées

Actuellement à 812 €, le Samsung Galaxy Z Flip5 profite d’une importante remise en exclusivité sur Cdiscount. Ce smartphone se démarque des autres modèles, car il se plie pour se transformer en forme de carré. Vous pourrez facilement le ranger dans votre poche. Il prendra aussi peu de place dans votre sac. Il est doté d’un écran externe de 3,4 pouces affichant toutes vos notifications, même lorsque le téléphone est fermé.

Équipé d’un processeur huit cœurs, le Samsung Galaxy Z Flip5 est plébiscité pour sa grande polyvalence. Disponible en coloris lavande, il se décline dans d’autres nuances pastel (vert d’eau, graphite ou crème). Très robuste, ce téléphone portable est notamment résistant à l’eau. Vous pourrez l’emporter avec vous sans problème par temps de pluie. Ce mobile dernière génération fonctionne sous Android 13. Il est compatible avec le réseau 5G pour un chargement plus rapide et plus fluide de vos pages web. Pour votre sécurité, il embarque un capteur d’empreintes digitales, et d’un dispositif de reconnaissance faciale.

Un smartphone doté d’un espace de stockage important

Le Samsung Galaxy Z Flip5 possède un écran AMOLED interne de 6,7 pouces, d’une résolution de 2 640 x 1 080 pixels pour un plus grand confort d’affichage. Grâce à son important espace de stockage de 256 Go, vous pourrez facilement enregistrer tous vos fichiers, photos et vidéos. Il dispose d’une mémoire RAM de 8 Go pour vous offrir une plus grande fluidité dans l’exécution de vos tâches. Ce téléphone intelligent intègre un excellent appareil photo avec une caméra avant de 10 mégapixels et un capteur arrière de 12 mégapixels. Il dispose des modes ralenti, hyperlapse, portrait et panorama.

Équipé d’une FlexCam, le Samsung Galaxy Z Flip5 vous aidera à capturer des selfies d’excellente qualité. Via l’écran externe, vous pourrez réaliser de superbes vidéos en 4K à 60 images par seconde, et notamment dans de faibles conditions d’éclairage grâce à son mode nuit avancé.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 fait partie des smartphones iconiques du moment. Il est proposé à moins de 820 € pendant une durée limitée sur Cdiscount.

