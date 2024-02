Samsung vs Apple : quel smartphone choisir en 2024 ?

Charge et autonomie

La marque Apple est connue pour la très bonne autonomie de ses appareils et l’iPhone 15 Pro Max ne fait pas exception à la règle. Il tient facilement une journée, et même plus avant de devoir être rechargé, contre presque 23 heures pour le Samsung Galaxy S24 Ultra. En revanche, ce dernier reprend l’avantage sur la fonction de charge plus performante, puisque le chargeur a une puissance de 45 W contre 20 W pour l’iPhone.

Qualité de photos

La plupart des gens utilisent leur smartphone comme appareil photo. Sur l’iPhone 15 Pro Max, vous trouverez trois caméras avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, et un périscope de 12 MP avec zoom optique 5 X. Du côté du Galaxy S24 Ultra, vous trouverez un capteur de 200 MP HP2SX, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique 3X, et un périscope de 50 MP avec zoom optique 5 X. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est légèrement plus polyvalent sur ce qui est de l’appareil photo.