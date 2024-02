Samsung Galaxy Watch 4 ou Apple Watch Series 8 : quelle montre connectée choisir en 2024 ?

Très populaires, les montres connectées sont surtout très nombreuses sur le marché. Ce n’est alors pas évident de trouver celle vraiment adaptée à ses besoins. Si vous voulez avoir un maximum de choix, faites un tour chez Cdiscount. Le cybermarchand vous propose une multitude de modèles différents parmi les plus incontournables.

Pourquoi s’offrir une montre connectée ?

Les objets connectés et produits high tech font désormais partie intégrante de notre quotidien. Parmi eux, les montres connectées, aux nombreux avantages. Pour commencer, elles se substituent parfaitement à votre smartphone. Lorsqu’elle est couplée à votre à ce dernier, votre montre connectée vous permet d’avoir accès à de nombreuses données, vous permettant également de prendre des appels ou de consulter vos SMS. Si vous pratiquez un sport, une montre connectée sera une alliée de choix : beaucoup de modèles proposent des programmes d’entraînement sur mesure selon vos objectifs. Enfin, elle est un réel outil pour surveiller sa santé grâce aux diverses données mesurées quotidiennement.

Focus sur l’Apple Watch Series 8 et la Samsung Galaxy Watch 4

Dans le commerce, le choix ne manque pas pour s’acheter une montre connectée. Toutefois, certaines marques sortent particulièrement leur épingle du jeu, notamment Apple et Samsung.

Apple Watch Series 8

Se déclinant en plusieurs coloris et tailles de cadran différents pour convenir à toutes les morphologies, ainsi qu’aux goûts de chacun. Elle abrite un GPS et fonctionne via le système d’exploitation pris en charge à partir de l’iPhone 8 et iOS 16. Vous pouvez la contrôler en utilisant l’assistant vocal personnel Siri. Ce véritable mini ordinateur pour poignet propose des fonctionnalités avancées par rapport aux générations antérieures d’Apple Watch. Ce modèle contrôle, par exemple, la température du corps grâce à des capteurs performants, notamment pour la santé des femmes. Cette montre connectée résiste aux chutes, à l’eau et à la poussière pour vous accompagner dans toutes vos activités. Les programmes d’entraînement sont très complets et vous fournissent un grand nombre d’informations. Rythme cardiaque, qualité du sommeil et bien d’autres, gardez toujours un œil sur votre santé avec l’Apple Watch Series 8.