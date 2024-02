Quelle est la meilleure machine à café avec broyeur en 2024 ?

Expresso, cappuccino, latte et bien d’autres, préparez vous-même le café de votre choix chaque jour grâce à une de ces machines. Plusieurs marques en proposent pour vous permettre de vous équiper au mieux.

Quels sont les avantages d’une machine à café avec broyeur ?

Si les machines avec broyeur sont souvent un peu plus chères à l’achat, cette dépense est vite rentabilisée. Les capsules sont bien plus onéreuses que le café en grains. Les cafetières avec broyeur sont par ailleurs plus écologiques, puisqu’elles produisent uniquement des déchets organiques, le marc de café (que vous pourrez, qui plus est, utiliser pour beaucoup d’autres tâches du quotidien). Cet appareil est bien plus polyvalent, vous pouvez effectuer de nombreux réglages selon vos goûts. Le café a lui plus de goût, car il n’est pas moulu à l’avance, les grains conservent donc tous leurs arômes.