Quel est le meilleur smartphone à choisir en 2024 pour faire de belles photos ?

Les occasions d’utiliser un appareil photo ne manquent pas. Pour plus de praticité et un résultat optimal, misez sur un smartphone capable de prendre des clichés de qualité.

Comment choisir le bon smartphone ?

Accessoire incontournable, le smartphone sert à plein de choses, notamment prendre des photos. Pour faire un achat le plus éclairé possible, plusieurs critères sont à prendre en compte. Tout d’abord, l’autonomie de l’appareil. Plus elle est conséquente, mieux c’est, cela vous permettra d’utiliser votre smartphone durant plusieurs heures sans avoir à le recharger. Pour évaluer ce point, référez-vous à la puissance de la batterie. Considérez également la réactivité de l’appareil. Plus elle est importante et mieux c’est. Le système d’exploitation a son importance entre iOS ou Android. Les gens ont leurs petites habitudes et parfois d’autres appareils fonctionnant sur le même système pouvant être connectés entre eux. Regardez aussi s’il est possible ou non de placer deux cartes SIM dans un même smartphone. Cette option peut être particulièrement utile pour gérer deux abonnements depuis un seul appareil. Enfin, bien sûr, le nombre de capteurs et objectifs, ainsi que leur résolution et qualité, seront très importants. Les nouvelles générations de smartphones sont de plus en plus performantes dans ce domaine, mais toutes ne se valent pas.

Quels sont les meilleurs smartphones pour la photo ?

Dans le commerce, le choix en matière de smartphones est particulièrement vaste. Toutes les plus grandes marques, comme Samsung et Apple, sortent chaque année de nouveaux modèles et il peut être un peu difficile de s’y retrouver face à toutes ces options. Si vous cherchez un smartphone pour réaliser de belles photographies, misez sur un des appareils ci-dessous.

L’iPhone 15 Pro Max Apple

Descriptif :

À chaque année, sa nouvelle génération d’iPhone et, fin 2023, l’iPhone 15 a fait sa grande entrée dans la famille Apple, avec notamment cette version 15 Pro Max pour profiter d’un écran encore plus grand. Vous aurez le choix entre plusieurs focales pour vos prises de vue et pourrez rapidement passer de la photo à la vidéo selon votre envie du moment. Cet appareil est en plus léger pour une utilisation agréable, même sur la durée. Grâce aux trois objectifs, vous avez accès à un maximum de polyvalence.

Points forts :

Trois capteurs performants et polyvalents.

Qualité de l’écran.

Bonne résolution vidéo.

Légèreté.

Points faibles :