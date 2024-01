Promo de 200 € sur l’aspirateur-balai sans fil Stratos de Shark

Les avantages de l’aspirateur-balai sans fil Stratos de Shark

Cet aspirateur-balai sans fil Stratos de la marque Shark est pourvu de la technologie Clean Sense IQ. Cela permet une aspiration 50 % plus efficace par rapport au modèle de la génération précédente. Le manche de cet appareil est très flexible. Il se plie au milieu à 90° pour atteindre toutes les zones, notamment celles situées sous les meubles, parfois difficiles d’accès. Vous avez des animaux ? Vous apprécierez la fonction DuoClean + PowerFins Plus. Elle ramasse encore plus de poils et de cheveux. La fonction anti-emmêlement, quant à elle, évite que des nœuds se forment dans le réservoir de l’aspirateur-balai sans fil Stratos.

Vous pouvez utiliser ce modèle sur tous les types de sols, aussi bien du carrelage que du parquet ou de la moquette. Une fois complètement chargé, l’aspirateur affiche une belle autonomie de 60 minutes. La batterie est amovible pour un chargement facile de cette dernière. La brosse de l’aspirateur-balai sans fil Stratos est équipée d’une lumière très pratique pour ne manquer aucune saleté. Pour un maximum de polyvalence, plusieurs accessoires sont fournis, à savoir un embout multisurface, un suceur plat de 20 centimètres, une brosse motorisée pour poils d’animaux et un kit d’accessoires pour voiture. Cet appareil abrite un aspirateur à main, très utile pour vos surfaces situées en hauteur.