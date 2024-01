Profitez d'une remise de 21 % sur l'iPhone 15

Tout ce qu’il y a à savoir sur l’iPhone 15 d’Apple en promo chez Rakuten

Sorti le vendredi 22 septembre 2023, l’iPhone 15 de la marque Apple est le dernier-né de son rayon smartphone. Le modèle à petit prix disponible chez Rakuten est de couleur bleu clair et a une capacité de stockage de 128 Go. Comme pour chaque génération, l’iPhone 15 affiche un design très soigné avec son cadre en aluminium de qualité aérospatiale qui est des plus résistants. Le boîtier de ce smartphone est composé d’aluminium 75 % recyclé. Vous apprécierez également son écran OEL Super Retina XDR Display d’une excellente résolution de 2 556 x 1 179 pixels. Cet iPhone est bien évidemment compatible avec la 5G et il résiste à l’eau, à la poussière, mais aussi aux éclaboussures.

Cet iPhone 15 d’Apple fonctionne via le système d’exploitation iOS 17. Il est pourvu d’une puce A16 Bionic qui garantit une puissance optimale et une très bonne réactivité dans toutes les tâches que vous avez à accomplir. Elle est aussi très utile si vous aimez jouer à des jeux dont les graphismes sont travaillés et sophistiqués. Une fois complètement chargé, l’iPhone 15 d’Apple affiche une très bonne autonomie de 20 heures de lecture vidéo. Autre gros point fort de l’iPhone 15, la qualité des photos prises. Il dispose d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, l’idéal pour des clichés en super haute résolution. Portrait, panorama, paysage et bien d’autres, toutes vos photos seront réussies, même avec une luminosité moyenne ou faible.