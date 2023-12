Prix imbattable sur le robot Monsieur Cuisine Connect Silvercrest chez Lidl

Entrées, plats et même desserts, laissez libre cours à toutes vos envies gourmandes en cuisine. Pour vous faciliter la vie, équipez-vous avec un robot polyvalent et facile à utiliser : le Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest, proposé chez Lidl à prix très intéressant.

Offrez-vous le robot Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest chez Lidl

Les robots cuiseurs sont particulièrement populaires et un grand nombre de marques différentes proposent leur version de cet appareil. Parmi elles, Lidl. Le spécialiste du hard discount pense à tous les consommateurs avec un robot très performant, mais dont le prix reste abordable pour s’adapter à tous les budgets. Retrouvez en ce moment le robot de cuisine Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest au prix de 499 €.

Tout ce qu’il y a à savoir sur le robot Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest

Cuire à la vapeur, rôtir, pétrir, mixer, émulsionner, mélanger, hacher, réduire en purée, piler de la glace ou encore peser les aliments, le robot Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest est très polyvalent et vous laisse le choix entre de nombreuses fonctionnalités pour répondre à coup sûr à toutes vos envies. Comme son nom l’indique, cet appareil est connecté et vous pouvez télécharger une application mobile pour avoir accès à des recettes. L’écran de ce robot de cuisine est tactile et facile à utiliser. Il dispose d’une minuterie réglable jusqu’à 99 minutes et trois programmes de cuisson automatiques sont enregistrés. Ce robot a une puissance de 1 100 watts et la cuve a une capacité de 3 litres. Elle est conçue en acier inoxydable, un matériau durable et résistant. Plusieurs accessoires sont fournis, comme une spatule, divers lames et couteaux interchangeables selon les programmes choisis, ou encore des supports pour la vapeur. Ce robot est facile à entretenir, puisque tous les éléments sont compatibles avec le lave-vaisselle, sauf le socle contenant le moteur. Sa vitesse est réglable sur 10 niveaux selon vos besoins.

Offre variée, prix attractifs, retours gratuits : les points forts de l’enseigne Lidl

Produits alimentaires, appareils de petit électroménager, mais aussi vêtements et accessoires mode, chez Lidl, l’offre est très large. L’enseigne est connue pour ses petits prix et ses réductions régulièrement mises en place sur beaucoup de ses rayons. Si vous changez finalement d’avis après votre achat, vous avez 30 jours pour renvoyer vos articles et les retours sont gratuits.

Lancez-vous dans de nombreuses préparations culinaires gourmandes grâce au robot Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest. Il est à 499 € chez Lidl.

