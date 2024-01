Offrez-vous une escapade en duo pour la Saint-Valentin !

Les avantages d’offrir un coffret cadeau Wonderbox pour la Saint-Valentin

Choisir un coffret cadeau Wonderbox, c’est offrir le choix à votre moitié, mais également du temps à passer ensemble. Il ou elle pourra ensuite sélectionner, avec vous, le week-end ou l’expérience désirés parmi toutes les propositions. C’est le moyen idéal d’être sûr de lui faire plaisir.

Autre avantage du coffret cadeau Wonderbox, la grande liberté. Chaque coffret est valable pendant 3 ans et 3 mois, laissant largement le temps de comparer les séjours et de réserver. Vous pouvez faire prolonger gratuitement la validité si besoin. Il est également possible de faire un échange avec un autre coffret cadeau si votre moitié en préfère finalement un autre. Une garantie de perte et de vol est par ailleurs proposée par Wonderbox pour une satisfaction optimale. La réservation est très facile et les options nombreuses, bien réparties sur le territoire, pour vivre un moment inoubliable à deux.