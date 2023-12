Offrez-vous l’iPhone 15 à moins de 800 € sur ce site

Où trouver l’iPhone 15 à un prix imbattable ? Chez Rakuten, bien sûr ! Celui-ci est vendu à moins de 799,99 € et la livraison est garantie avant Noël. Une bonne idée à glisser sous le sapin.

L’iPhone 15 au meilleur prix chez Rakuten

Les fans de la marque à la pomme vont pouvoir s’équiper à petit prix en passant chez Rakuten. L’iPhone 15 bleu en 128 Go est en ce moment proposé au prix de 799,99 €. Vous ne rêvez pas, il n’y a aucune erreur de prix. Mieux encore, il est possible de faire baisser son prix de 10 € avec le code APP10 en passant sur l’application.

Les membres du Club R, le programme de fidélité du site, profitent de 8 € offerts sur leur cagnotte en achetant ce produit.

Design, performances, photos, autonomie : à quoi s’attendre ?

Apple est reconnu pour créer des smartphones de qualité et l’a montré une fois encore avec l’iPhone 15. Côté design, ce modèle se pare d’un cadre en aluminium de qualité aérospatiale offrant un ensemble particulièrement résistant. La prise en main est d’autant plus agréable grâce à un contour profilé entourant son écran de 6,1 pouces. L’iPhone 15 présente des coloris originaux, comme ce modèle à 799,99 € proposé en bleu clair.

L’iPhone 15 embarque une puce A16 Bionic ultra puissante, permettant d’accompagner toutes les fonctionnalités du smartphone. Ce processeur assure notamment une excellente fluidité au niveau du graphisme des jeux, et met sa puissance au service du traitement informatique. Rapide, réactif, il est doté du système d’exploitation iOS 17 d’Apple. Le tout s’accompagne d’une grande autonomie, l’iPhone 15 offrant jusqu’à 20 h de lecture vidéo. Sa batterie peut être rechargée jusqu’à 50 % en 30 minutes grâce à l’adaptateur secteur USB-C 20W ou le chargeur MagSafe. Ce smartphone, résistant à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière, pourra vous suivre tout au long de la journée.

Point fort incontestable de l’iPhone 15 : son appareil photo de 48 Mpx. Ce smartphone permet de capturer les moments de vie, les paysages les plus beaux en haute résolution grâce à son téléobjectif 48 Mpx. Il sublime les portraits avec le nouveau Photonic Engine. Les images sont obtenues en 24 Mpx avec une résolution deux fois plus importante. Résultat : la qualité est au rendez-vous tout en offrant une image d’une taille raisonnable.

Les avantages à retrouver chez Rakuten

Célèbre e-commerce spécialisé dans la vente de produits neufs, d’occasion et reconditionnés, Rakuten offre de nombreux avantages à ses clients. L’idéal pour profiter des meilleurs bons plans est de rejoindre son programme de fidélité : le Club R. En quelques minutes et gratuitement, il est possible de s’inscrire pour bénéficier, entre autres, du système de cagnottage du site. Chaque achat rapporte des euros, comme pour l’achat de l’iPhone 15 qui rapporte 8 €. Le cashback peut aller jusqu’à 35 % du montant des achats. Cela peut représenter une somme conséquente à dépenser sur le site pour se faire plaisir.

Commandez dès maintenant votre iPhone 15 au meilleur prix chez Rakuten pour pouvoir le glisser dans la hotte du père Noël.

Article rédigé par les équipes de rédaction de DCE Content to Commerce, partenaire de NRJ. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.