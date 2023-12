Offrez-vous le sèche-cheveux Dyson avec un accessoire inclus

Pour avoir une belle chevelure, les produits de soin utilisés au quotidien sont importants. Les appareils pour le coiffage ont aussi un impact, à commencer par le sèche-cheveux. Mettez toutes les chances de votre côté avec un modèle de qualité : le Supersonic de Dyson. Le Bleu/Rose Poudré est actuellement proposé avec un accessoire offert.

Le sèche-cheveux Supersonic de Dyson avec un présentoir d’une valeur de 65 € offert

Si beaucoup de gens connaissent surtout la marque Dyson pour ses aspirateurs-balais super performants et design, l’enseigne propose une belle offre concernant le soin du cheveu avec notamment son sèche-cheveux Supersonic. Il est très polyvalent et sèche vos cheveux en douceur pour ne pas les abîmer. Si vous avez toujours eu envie de vous l’acheter, c’est le bon moment, puisque l’édition Bleu/Rose Poudré est vendue à 449 € et vient avec un accessoire offert d’une valeur de 65 €. Il s’agit d’un présentoir permettant de poser le sèche-cheveux Supersonic et trois embouts magnétiques. Il est conçu en acier résistant à la chaleur. Ce présentoir est solide et léger, il est facile à transporter.

Tout ce qu’il y a à savoir sur le sèche-cheveux Supersonic Bleu/Rose Poudré de Dyson

Outre son design très travaillé, le sèche-cheveux Supersonic de la marque Dyson présente de nombreux points forts expliquant sa popularité auprès des utilisateurs. Pour commencer, son moteur numérique puissant. Grâce à lui, les cheveux sont séchés rapidement, pour éviter les risques de dommages thermiques, surtout dans le cas d’un usage quotidien ou quasi quotidien. Cet appareil contrôle de façon intelligente la chaleur pour s’adapter à chaque situation. Il convient pour toutes les natures de cheveux et est présenté dans un coffret d’une valeur de 60 €. Ce dernier est assorti au sèche-cheveux et il permet de le ranger à l’abri de la poussière. Il sera en plus très pratique si vous avez besoin de le transporter. Vous avez le choix entre trois réglages de vitesse, et quatre réglages de température, dont un bouton air froid pour fixer les coiffures.

Pour un maximum de polyvalence, cinq embouts sont fournis :

L’embout de finition lisse : pour un résultat bien lisse.

L’embout de séchage doux : adapté aux cheveux fins et aux cuirs chevelus fragiles.

Le diffuseur : pour un flux d’air homogène autour des boucles pour bien les dessiner.

Le concentrateur pour brushing : il permet un contrôle optimal du coiffage.

L’embout peigne à dents larges : pour les cheveux bouclés et crépus.

Ne laissez rien au hasard concernant votre coiffure grâce au sèche-cheveux Supersonic Bleu/Rose Poudré de Dyson. En ce moment, un présentoir est offert à l’achat.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.