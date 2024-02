Offrez-vous le Pass Télépéage Ulys Classic avec 6 mois offerts !

Vous prévoyez des vacances, mais ne souhaitez pas perdre de temps aux péages ? Profitez de cette offre sans plus tarder. Du 5 au 25 février 2024, Ulys vous invite à profiter de 6 mois gratuits sur le Pass Télépéage. L’occasion de passer simplement aux péages tout en faisant des économies.

Pass Télépéage Ulys Classic : un badge simple d’accès et facile à utiliser

À l’heure actuelle, le Pass Télépéage Ulys compte 6 millions d’utilisateurs, et ce n’est pas un hasard. Le badge permet, en effet, d’accéder à un certain nombre d’avantages. D’abord, il est sans engagement et sans frais de mise en service. Vous payez uniquement les mois où vous l’utilisez réellement (et 0 € lorsque vous ne l’utilisez pas).

Autre avantage, le badge vous permet de passer simplement sur toutes les autoroutes de France : autoroute A7, autoroute A63, autoroute A69, etc. Vous n’avez qu’à vous mettre dans votre file prioritaire et ralentir. Votre badge scanné, la barrière de protection se lève et vous pouvez passer sans marquer d’arrêt.

Vous l’aurez compris, avec le badge Ulys, vous n’avez pas à chercher de la monnaie ou à sortir votre carte de crédit. Vous recevez une facture mensuelle pour l’ensemble de vos déplacements.

Par ailleurs, votre badge télépéage est valable dans les parkings (villes, gares, aéroports). Payez facilement dans plus de 1 000 parkings équipés.

Une fois enregistré, vous avez la possibilité de télécharger l’application Ulys. Cette dernière vous permet d’accéder à diverses fonctionnalités. Vous pouvez :