Offre exceptionnelle : -32 % sur le Multicuiseur Cookeo+ Connect de Moulinex

Simplifiez-vous la vie en cuisine avec le robot multicuiseur Cookeo+ Connect de Moulinex

​​La marque française Moulinex est une référence incontestable dans le domaine des appareils d’électroménager pour la cuisine, proposant des produits de haute qualité. Le robot multicuiseur Cookeo+ Connect ne fait pas exception à cette règle. Grâce à sa connectivité et son intelligence, cet appareil vous donne accès à une variété de recettes à expérimenter sans limite. Avec 200 recettes préprogrammées et la possibilité d’en ajouter depuis l’application mobile gratuite Moulinex sur votre Cookeo+ Connect, vous pouvez diversifier vos menus à chaque repas et régaler toute la famille.

Doté d’une puissance de 1 600 watts et d’une cuve de 6 litres, le robot multicuiseur Cookeo+ Connect de Moulinex est adapté pour cuisiner pour six personnes. Il offre six modes de cuisson : sous pression, à la vapeur, mijotage, dorure, réchauffage et maintien au chaud. Cette polyvalence s’avère précieuse au quotidien. Vous apprécierez l’écran intuitif pour effectuer vos réglages, la fonction de départ différé de 15 heures, et les dispositifs de sécurité en cas de surpression. De plus, le cordon d’alimentation est amovible, facilitant le rangement. La cuve, avec son revêtement antiadhésif, est compatible avec le lave-vaisselle, assurant un entretien sans contrainte après chaque utilisation. Les accessoires peuvent également être lavés en machine.