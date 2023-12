Nike : Offrez-vous cette paire de Dunk Low hyper tendance pour l’hiver

Intemporelles, les chaussures Dunk Low de la marque Nike sont toujours aussi incontournables. Si vous cherchez une paire de baskets pour cet hiver, nous avons trouvé le modèle parfait.

Soignez votre look cet hiver grâce aux sneakers Dunk Low de Nike

Vous adorez porter des baskets ? Si ce type de chaussures est connu pour son confort, le style peut aussi être au rendez-vous, en particulier chez la marque Nike. L’enseigne spécialisée dans le monde du sport propose des modèles aux lignes travaillées et bien pensées. Les baskets Dunk Low en sont un parfait exemple. Elles sont au prix de 119,99 € et sont disponibles de la pointure 35,5 à la pointure 44,5 pour convenir à tous les gabarits. Ces sneakers se déclinent en divers coloris pour s’adapter aux préférences de chacun et chacune. Les Dunk Low font partie des best-sellers de Nike depuis plusieurs décennies et étaient même des stars des parquets dans les années 80. Elles ont conservé ce design vintage qui font tout leur charme et s’invitent désormais dans l’espace urbain.

Ces baskets possèdent une empeigne en cuir légèrement brillante qui s’assouplit au fur et à mesure que vous les portez pour un ajustement sur mesure sur votre pied. Des renforts sont présents pour améliorer la résistance des chaussures. La semelle intermédiaire, quant à elle, est en mousse pour offrir un bon amorti. Le col est bas, mais il est rembourré pour un maximum de confort à chaque pas. La semelle extérieure est en caoutchouc pour garantir une bonne adhérence, même sur sol mouillé.

Commander les Dunk Low en version kaki

Tous les points forts de l’enseigne Nike

Dès que votre commande Nike atteint 99 €, la livraison de vos achats Nike vous est offerte. Si vous rejoignez le programme de fidélité et devenez un membre Nike, la livraison est toujours gratuite, sans minimum d’achat. Vous aurez accès à des remises, des cadeaux et pourrez aussi participer à des sessions d’entraînement. L’adhésion est gratuite et ne prend que quelques minutes. Nike met en place une réduction de 10 % pour les étudiants. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur le portail Unidays pour prouver son statut d’étudiant.

