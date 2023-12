Nike : Découvrez notre sélection de cadeaux pour femme

Pour la pratique d’un sport ou la vie de tous les jours, l’enseigne Nike est une véritable référence, que vous cherchiez des vêtements ou des baskets. Le catalogue est très vaste pour répondre à un maximum de besoins. L’idéal pour trouver un cadeau de Noël à l’approche des fêtes.

Misez sur Nike pour un cadeau de Noël pour femme réussi

Si Nike est une marque avant tout connue pour ses articles issus de l’univers du sport, elle propose néanmoins des produits pouvant être portés à tout moment pour apporter une touche sportswear à n’importe quelle tenue. Si vous cherchez une idée de cadeau pour une femme à l’occasion des fêtes de fin d’année, pensez à Nike. Vêtements, chaussures et accessoires, vous aurez de nombreuses options. L’assurance de dénicher le présent à glisser sous le sapin.

De nombreux produits à prix réduit en ce moment

Vous avez un petit budget cette année pour les fêtes ? Jetez un œil à la sélection de produits en promotion chez Nike. Les remises appliquées peuvent atteindre 50 %, pour faire de belles économies et gâter encore plus sa famille, ses amis, mais aussi soi-même. La sélection à petit prix concerne des articles pour homme, femme, et enfant.

Sneakers, sweat, ensemble pour le sport, parka : les top cadeaux à retrouver chez Nike

Découvrez les articles disponibles chez Nike et remplissez la hotte du père Noël. Voici quelques suggestions pour vous inspirer :

Les chaussures Nike V2K Run : elles sont au prix de 119,99 €. Une de vos amies pratique la course à pied ? Elle appréciera cette paire de running. Les chaussures contiennent au moins 20 % de leur poids en matières recyclées. Elles affichent un look un brin futuriste très tendance. Ces baskets ont une empeigne en mesh légère et respirante. La semelle intermédiaire est en mousse pour un confort optimal.

Le sweat ultra-oversize à col ras du cou Nike Sportswear Phoenix Fleece : il est au prix de 59,99 €. Disponible en plusieurs coloris, ce sweat est très agréable à porter. Les détails sont surdimensionnés pour un rendu très esthétique. Ce sweat est composé à 80 % de coton et 20 % de polyester. Il est lavable en machine pour un entretien facile.

Les chaussures Nike Dunk Low Premium : elles sont au prix de 129,99 €. Cette paire se décline dans divers coloris pour s’adapter aux préférences de chacune. Elles ont des lignes très rétro pour un style vintage à souhait. Le col est rembourré pour être confortable autour de la cheville. Les semelles extérieures sont en caoutchouc et bien adhérentes.

L’ensemble de sport : il se compose de deux éléments. Tout d’abord, la brassière de sport rembourrée à maintien normal Nike Crop Top au prix de 69,99 €. Elle est ajourée sous le cou, mais aussi au niveau du dos. Pour assurer une bonne ventilation. L’ensemble est complété par un legging taille haute 7/8 Nike One au prix de 49,99 €. Il contient 50 % de polyester recyclé et est très polyvalent. Le tissu est épais pour un bon maintien, tout en suivant très bien les mouvements du corps.

La parka à capuche ample Therma-FIT Nike Sportswear Classic Puffer : elle est au prix de 169,99 €. Cette parka est longue pour bien protéger du froid. Grâce à la technologie Nike Therma-FIT, elle régule la température du corps pour n’avoir ni trop chaud ni trop froid. Ce modèle a une finition déperlante et une grande capuche, l’idéal s’il pleut.

Trouvez le cadeau parfait pour les fêtes chez Nike. L’enseigne vous propose de nombreux articles pour femme.

