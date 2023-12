Nike : 3 paires de sneakers tendance à shopper cet hiver !

À l’origine réservées à la pratique d’activités sportives, les baskets ont désormais été adoptées dans la vie de tous les jours et s’adaptent à tous les styles et toutes les envies. Si vous voulez vous acheter une nouvelle paire tendance pour cet hiver, faites confiance à la marque Nike et sa très large offre.

Trouvez la paire de baskets qu’il vous faut pour cet hiver chez Nike

Avec un jean, un chino, mais aussi une jupe ou une robe, les sneakers peuvent être associées à tous les types de vêtements, de quoi convenir à toutes les envies. Équipez-vous pour cet hiver avec une paire de baskets de la marque Nike. L’enseigne spécialisée dans le monde du sport vous propose une très large offre avec des paires très variées, et toujours très tendance. De quoi compléter avec style votre collection de sneakers et être paré pour toutes les situations. Vos pieds seront bien au chaud, et votre look sera impeccable.

Dunk Low, Court Legacy, Air Force 1 : misez sur un modèle intemporel de Nike pour cet hiver

Quel que soit votre style, vous trouverez à coup sûr la paire de sneakers de la marque Nike faite pour vous. Voici un petit aperçu des meilleurs modèles disponibles :

Les chaussures Nike Dunk Low : elles sont au prix de 129,99 €. Adoptez le style rétro futuriste avec cette paire de baskets des années 80 revisitée avec divers détails argentés, notamment le logo Swoosh. Ces chaussures possèdent une empeigne en cuir véritable et en cuir synthétique, des matières très résistantes. La semelle intermédiaire est en mousse pour offrir un bon amorti. Ces baskets ont un col bas rembourré pour un confort optimal au niveau de la cheville. Les semelles extérieures sont en caoutchouc et adhèrent bien au sol.

Les chaussures Nike Court Legacy Lift x Nike United : elles sont au prix de 89,99 €. Jouez la carte de l’originalité avec cette paire de baskets aux lignes très travaillées. Les petits détails sont particulièrement soignés et recherchés pour créer une paire très tendance, mais toujours facile à associer avec votre garde-robe au quotidien. Ces sneakers mêlent cuir et tissu pour un look tout en superposition. Le talon de cette paire est rembourré pour un maximum de confort, tandis que la languette est moelleuse et particulièrement souple pour bien suivre les mouvements de votre pied. Vous apprécierez particulièrement le design du logo Swoosh.

Les chaussures Nike Air Force 1 ’07 Low : elles sont au prix de 90,97 € au lieu de 129,99 €, une remise de 30 %. Paire iconique par excellence, les baskets Nike Air Force 1 ’07 Low se déclinent dans un grand nombre de coloris différents pour répondre à toutes les préférences. Ce modèle contient des empiècements premium en daim pleine fleur. Ce jeu de texture est très réussi. Les coutures sont très résistantes pour que cette paire vous accompagne le plus longtemps possible. L’amorti Nike Air de la semelle vous accompagne à chaque pas.

Jetez un œil au catalogue de sneakers de la marque Nike pour dénicher votre paire de cet hiver. De nombreuses références très tendance sont disponibles.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.