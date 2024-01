Micromania vous offre un jeu pour l’achat de la PS5 Slim !

Toujours aussi populaire, la console de jeu PlayStation 5 de Sony est à retrouver chez Micromania. Si vous ne la possédez pas encore, laissez-vous tenter et profitez en plus d’un jeu Sony offert au choix. Vous ferez d’une pierre deux coups.

Ne manquez pas l’offre du moment chez Micromania

Spécialiste de l’univers du gaming, l’enseigne Micromania gâte ses clients grâce à une opération promotionnelle très intéressante. Si vous achetez la console PlayStation 5, modèle Slim, vous repartez en plus avec un jeu Sony offert parmi six options. L’ensemble vous reviendra à 549,99 € au lieu de 629,98 €, soit une belle baisse de 79,99 €. Une offre à retrouver sur le site de Micromania, mais aussi dans une des nombreuses boutiques implantées sur le territoire.

La PS5 Slim affiche une belle capacité de stockage de 1 To, de quoi enregistrer bon nombre de parties de vos jeux préférés. Son SSD est ultra rapide pour ne pas perdre de temps lors du chargement de jeux. La console peut être branchée sur un téléviseur 4K afin d’apprécier au mieux tous les designs pour une expérience de jeu la plus immersive possible. La manette DualSense incluse est pourvue du retour haptique pour ressentir tous les effets des actions entreprises pendant les jeux. Découvrez sans attendre toutes les fonctionnalités de la PS5 Slim grâce à Micromania