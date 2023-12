Lidl : Offrez-vous cet appareil à raclette Silvercrest à petit prix

Si vous ne possédez pas d’appareil à raclette, faites un tour chez Lidl ! l’enseigne vous propose son appareil Kitchen Tools de Silvercret à tout petit prix.

Équipez-vous grâce à l’appareil à raclette Kitchen Tools Silvercrest de Lidl

Fromage suisse, morbier, mais aussi fromage de chèvre ou de brebis si vous avez du mal à digérer le lactose, la raclette s’adapte à toutes les envies. Ce plat demande en plus très peu de préparation. Il vous suffit d’acheter les ingrédients, de faire cuire quelques pommes de terre et le tour est joué, à condition d’avoir un appareil à raclette. Ce dernier est indispensable pour faire fondre le fromage dans les règles de l’art et en profiter avec vos amis ou votre famille. Si vous n’en possédez pas encore ou souhaitez remplacer le vôtre, pensez à Lidl. L’enseigne spécialisée dans le hard discount dispose d’une très large offre, en particulier en concernant les appareils de petit électroménager pour la cuisine. Un appareil à raclette très performant est d’ailleurs disponible : le Kitchen Tools de Silvercrest. Il est à 39,99 € seulement.

Tout ce qu’il y a à savoir sur cet appareil à raclette

L’appareil à raclette Kitchen Tools de Silvercrest à retrouver chez Lidl a une très bonne puissance de 1 400 watts. Vous pouvez être jusqu’à huit à table grâce à aux huit poêlons inclus, des spatules en plastique pour faire glisser le fromage sans abîmer le revêtement sont présentes. Ce dernier est d’ailleurs antiadhésif. Vous pouvez régler le thermostat selon vos préférences. En plus de la raclette, un gril et une plaque de cuisson sont mis en place sur le dessus de l’appareil. Vous pourrez associer pierrade et raclette, ou simplement faire cuire quelques légumes pendant votre repas pour varier les plaisirs.

Régalez-vous autour d’une bonne raclette grâce à Lidl. L’appareil Kitchen Tools de Silvercrest est à seulement 39,99 €.

