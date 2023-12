Lidl : Découvrez la nouvelle collection de vêtements pour les fêtes

Le soir du réveillon de Noël ou de la Saint-Sylvestre, il est de coutume de soigner sa tenue. Si vous voulez vous composer un look festif, rendez-vous chez Lidl.

La collection capsule pour les fêtes Night Fever d’Esmara de Lidl est disponible

N’attendez pas le dernier moment pour créer votre look pour les fêtes de fin d’année grâce à Lidl. La chaîne de magasins hard discount ne propose pas seulement des produits alimentaires ou des appareils électroménagers dans ses rayons. Vous pouvez dénicher des vêtements très tendance, et surtout au meilleur prix. Cette année, retrouvez la collection capsule Night Fever d’Esmara comprenant de nombreux vêtements brillants et pailletés, l’idéal pour faire la fête. Vous pourrez en plus facilement les réutiliser pour d’autres soirées quand vous aurez besoin d’arborer un look tout en éclat et scintillement. Tous les articles de la collection sont disponibles à la livraison à domicile pour que vous puissiez vous faire plaisir, même s’il n’y a pas de magasin Lidl à proximité de votre habitation.

Commander votre tenue de fêtes chez Lidl

Les top produits à retrouver chez Lidl pour les fêtes de fin d’année

Pour le réveillon de Noël ou du Nouvel An, faites votre choix parmi la collection capsule Night Fever de Lidl. De nombreux articles sont disponibles. Voici un petit aperçu :

La jupe short pour femme : elle est au prix de 12,99 €. Très bien pensée, cette jupe argentée abrite un short. Un trompe-l’œil astucieux pour vous permettre de danser jusqu’au bout de la nuit. Cette jupe short est disponible de la taille S à la taille XL. Elle contient de l’élasthanne Lycra pour un maximum de confort.

La robe courte scintillante argentée pour femme : elle est au prix de 14,99 €. Avec sa coupe cintrée, cette robe est très élégante et seyante. Elle se décline en plusieurs tailles du S au XL et possède un col rond. Ses manches sont de longueur 3/4 et elle contient de l’élasthanne Lycra pour bien suivre votre silhouette.

Le top à fines bretelles noir pour femme : il est au prix de 8,99 €. À associer à une jupe, un pantalon, ou encore une jupe short, ce top brille délicatement pour apporter une touche glamour à n’importe quel look de fêtes. Il est disponible en beige et en argenté si vous préférez. Ce top se compose de polyester et d’élasthanne.

Le pantalon Wide Leg pour femme : il est au prix de 14,99 €. Sobre et élégant, ce pantalon est fluide et épouse bien les formes du corps. Sa taille est haute et sa coupe évasée. Il s’accorde facilement avec n’importe quel top ou chemisier.

La robe courte scintillante beige pour femme : elle est au prix de 14,99 €. Possédant un col rond, cette robe est pourvue d’un nœud décoratif pour un effet drapé très joli. Grâce à l’élasthanne qu’elle contient, elle est très agréable à porter.

Commander votre tenue de fêtes chez Lidl

Soignez votre look pour les fêtes cette année grâce à Lidl. L’enseigne a déjà sorti sa collection capsule de vêtements, disponible en magasin ou en ligne.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.