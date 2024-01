Les soldes arrivent chez Emma Matelas !

Les points forts de l’enseigne Emma Matelas

Quand vous faites une commande sur le site Emma Matelas, la livraison est offerte, et ce, sans montant minimum à atteindre. Une fois le produit reçu, vous pouvez l’essayer pendant 100 nuits, aussi bien pour un matelas, un oreiller ou un surmatelas. Si un ou plusieurs articles ne vous convenaient finalement pas, vous pouvez le renvoyer. Les retours sont gratuits et vous êtes remboursé dans les 14 jours. Pour vous aider à dormir, Emma Matelas a développé une application mobile de sommeil : Emma Up. Elle est gratuite et disponible pour Android et iOS. Elle vous donne des conseils pour adopter de bonnes habitudes afin de mieux dormir.