Les plus beaux calendriers de l’avent pour attendre Noël

Si on se souvient tous des calendriers de l’avent garnis de chocolats de notre enfance, ils se sont désormais diversifiés. On en trouve dans un grand nombre de thématiques différentes. Si vous avez envie de vous en acheter un, jetez un œil à l’offre disponible chez Cdiscount et faites-vous plaisir.

Patientez jusqu’au réveillon grâce à un calendrier de l’avent

Le saviez-vous ? Le calendrier de l’avent est né en Allemagne au 19e siècle. À cette époque, on distribuait aux enfants chaque matin pendant 24 jours une image pieuse pour aller jusqu’au matin du 25 décembre, jour de Noël. Depuis, le calendrier de l’avent a bien changé. Beaucoup ont connu la version remplie de chocolats, toujours disponible et toujours aussi populaire, et ce, à tous les âges. Mais on trouve aujourd’hui des calendriers de l’avent bien plus originaux abritant un grand nombre d’articles en tout genre. Parmi eux, les calendriers de l’avent beauté, déco, avec des bijoux, du thé, de la bière et bien d’autres. Faites un tour chez le cybermarchand Cdiscount et trouvez celui qu’il vous faut. L’attente jusqu’au réveillon de Noël sera pleine de surprises et très agréable.

Cosmétiques ou bijoux, choisissez le calendrier de l’avent fait pour vous chez Cdiscount

Cette année, changez du traditionnel calendrier de l’avent au chocolat avec une version un peu plus glamour :

Le calendrier de l’avent de L’Oréal Paris : il est proposé au prix de 94,99 €. Ce calendrier de l’avent abrite 24 cases contenant chacune une surprise. Il s’agit à chaque fois de produits de cosmétique, et ces derniers sont en taille réelle, non en version échantillons. Dans le détail, vous trouverez 20 produits de maquillage et 4 produits de soins pour le visage et les cheveux. La valeur réelle des produits est de 265 €. Le calendrier affiche un joli design tout à fait dans l’esprit de Noël avec ses coloris rouge et doré ;

Le calendrier de l’avent de Blissim : il est proposé au prix de 74,99 €. Il s’agit d’un calendrier de l’avent multimarque, c’est-à-dire qu’il contient des produits issus de diverses enseignes, pas une seule en particulier. Vous pourrez y découvrir chaque jour un best-seller incontournable, comme une crème de la marque Caudalie ou encore une huile de chez Nuxe. Ce calendrier de l’avent a une valeur réelle de 277 €. Il tient fermé grâce à joli nœud satiné ;

Le calendrier de l’avent de Mes-Bijoux.fr : il est proposé au prix de 39 € au lieu de 159 €, car il s’agit de l’édition 2022. Colliers, boucles d’oreilles, bagues ou encore bracelets, vous pourrez composer d’innombrables parures grâce à ce calendrier de l’avent garni de jolis bijoux. Ces derniers sont tous dorés pour être facilement associés entre eux. Le calendrier est doré pour apporter une touche des plus festives à votre pièce.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.