Les meilleurs aspirateurs-balais sans fil en 2024

Les meilleurs modèles d’aspirateurs sans fil

L’aspirateur sans fil Detect Pro de Shark

Au prix de 349,99 €. L’aspirateur sans fil Detect Pro de Shark est particulièrement abordable et a une autonomie de 60 minutes. Il vient avec une base dans laquelle le réservoir se vide automatiquement. Elle se vide en moyenne tous les 45 jours. Vous avez le choix entre quatre modes différents selon vos besoins, et cet aspirateur est compatible avec tous les types de sols.

L’aspirateur sans fil One Station Pet de Tineco

Disponible à 799 €. Vous avez des animaux à la maison ? Alors, l’aspirateur sans fil One Station Pet de Tineco vous sera très utile. Sa brosse est spécialement conçue pour l’aspiration des poils et éviter qu’ils s’emmêlent. Plusieurs accessoires sont fournis pour un maximum de polyvalence. La station dispose d’un grand réservoir à vider en moyenne tous les 60 jours. Une puissance de 270 W, vous disposerez d’une application smartphone afin de vivre une expérience de nettoyage encore plus complète et intelligente.

L’aspirateur sans fil V15s Detect Submarine de Dyson

Au prix de 949 €. Les aspirateurs de la marque Dyson sont parmi les plus réputés du commerce, et le modèle V15s Detect Submarine ne fait pas exception à la règle. Il s’agit d’un appareil deux en un, puisqu’il aspire, mais lave également vos sols. Plusieurs brosses et embouts sont par ailleurs fournis pour un nettoyage complet avec un seul aspirateur. Il a une autonomie de 60 minutes.