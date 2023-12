La mini enceinte Bluetooth Go 3 JBL passe à -22 % chez Amazon

Musique, podcasts ou livres audio, diffusez tout ce dont vous avez envie sur cette mini enceinte de la marque JBL. Pratique et bien pensée, elle est à prix réduit actuellement chez Amazon. L’idéal pour vous faire plaisir, ou pour gâter un de vos proches pour les fêtes.

Ne manquez pas la belle remise sur la mini enceinte Bluetooth Go 3 de JBL

Vous cherchez une enceinte portable performante et pas trop encombrante ? Vous apprécierez la mini enceinte Bluetooth Go 3 de la marque JBL. En plus de tous ces points forts, cette enceinte est surtout en promotion chez Amazon. Vous pouvez la retrouver à 34,90 € au lieu de 44,99 €. Cela correspond à une baisse de prix conséquente de 22 %.

Tout ce qu’il y a à savoir sur cette mini enceinte Bluetooth

Rose, bleu, noir, blanc, rouge, et même avec un imprimé camouflage, la mini enceinte Bluetooth Go 3 de JBL se décline en plusieurs coloris pour s’adapter aux goûts de chacun et chacune. Une fois complètement chargée, elle a une autonomie de 5 heures. Vous pouvez facilement la connecter à votre tablette ou votre smartphone pour diffuser la musique de votre choix. Cet appareil est étanche, il résiste à la pluie et peut être utilisé au bord d’une piscine, ou dans une pièce d’eau comme la salle de bains. Grâce à son indice de protection de 67, cette mini enceinte ne craint par ailleurs pas la poussière.

Le design de cette mini enceinte Bluetooth est moderne avec son revêtement et sa forme. Elle peut être disposée de diverses façons et vous pouvez facilement la porter sans risquer de la faire tomber avec son petit crochet. Elle est compacte et légère, vous ne sentirez même pas son poids dans votre sac si vous voulez l’emporter avec vous. Le son diffusé est de qualité et porte bien.

Toutes les bonnes raisons de rejoindre le programme de fidélité Amazon Prime

Si des remises sont souvent proposées chez Amazon, pensez au programme de fidélité Amazon Prime pour bénéficier d’encore plus d’offres exclusives. Vous aurez par exemple accès à des ventes flash avant tout le monde. Lors de vos commandes, vous pourrez choisir la livraison express sur les produits éligibles pour recevoir encore plus vite vos achats. L’abonnement est à 69,90 € par an. Vous pouvez faire un essai gratuit de 30 jours pour tester les services et vous faire votre idée. Il est aussi possible de s’abonner mensuellement pour 6,99 €, sans engagement.

