Jusqu’à - 25% chez Nike : 3 paires de sneakers tendance pour le printemps 2024

Les baskets Nike Air Max SC, pour arborer une silhouette classique et sportive

Un joli coloris de Saint-Valentin sur un modèle de basket incontournable… La Nike Air Max SC est un véritable symbole d’amour. Profitez du code promo VDAY24 pour bénéficier de -25 % !

Avec son look à la fois rétro et moderne, elle peut accompagner tenues sportives ou jeans. Bulle d’air caractéristique de la gamme, association de cuir, tissu, mesh pour une conception longue durée, amorti inégalable… Le modèle se pare d’un daim résistant de couleur rouge. Un véritable must have.