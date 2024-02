Idée cadeau Saint-Valentin : jusqu’à 25 % de remise sur l’ensemble du site Nike

Le sweat à capuche Nike Sportswear Club Fleece

Ultra confortable, le tissu Fleece est aussi très doux, soyeux, flexible. Le sweat à capuche Nike Sportswear Club en est entièrement composé, en faisant une tenue des plus décontractées. Un modèle classique disponible pour les femmes et pour les hommes : pour exposer votre complicité à l’occasion de la Saint-Valentin.

Plus de 13 coloris disponibles et doté d’une capuche large ajustable grâce à un cordon de serrage élégant. Son look unicolore s’adapte à tous les styles.

Entrez le code promo VDAY24, et bénéficiez de réduction jusqu’à 25 %, lors de la validation de votre commande.