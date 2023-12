Honor : -100 € sur le smartphone Honor 90 pour le Cyber Monday

Misez sur un smartphone performant avec le modèle Honor 90. À l’occasion du Cyber Monday, qui suit le Black Friday, son prix est réduit de 100 €. L’idéal pour se faire plaisir tout en faisant une bonne affaire. Cette offre est disponible jusqu’au lundi 27 novembre 2023 à minuit.

Ne ratez pas l’offre sur le smartphone Honor 90 pour le Cyber Monday

Très attractif, le Black Friday n’est pas la seule journée où de grosses réductions sont à retrouver. La plupart des enseignes prolongent leurs promotions jusqu’au lundi 27 novembre 2023, date du Cyber Monday. Ce jour-là, les remises sont toujours aussi intéressantes, mais disponibles uniquement sur le net. C’est le cas chez la marque Honor qui continue ses belles offres, notamment celle sur le smartphone Honor 90. Ce dernier est proposé à 399,90 € au lieu de 499,90 €, soit une remise de 100 €. De quoi s’équiper au meilleur prix. Notez que vous pouvez également utiliser le code promo « AFR10 » pour bénéficier de 10 % de remise supplémentaire. Le smartphone Honor 90 vous revient alors à 359,91 € seulement.

Commander le smartphone Honor

Tout ce qu’il y a à savoir sur le smartphone Honor 90

Disponible en plusieurs coloris, le smartphone Honor 90 possède une mémoire de 512 Go, de quoi stocker un grand nombre de documents et photos. Il a un écran de 6,7 pouces, soit un peu plus de 17 centimètres, d’une très bonne résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Il est compatible avec la 5G et est facile à utiliser. Si vous aimez prendre des photos, vous apprécierez son appareil photo ultra clair 200 mégapixels, son appareil photo ultra grand-angle et macro 12 mégapixels, ainsi que son capteur de profondeur de champ 2 mégapixels. L’appareil vient avec un film protecteur à placer sur l’écran.

Commander le smartphone Honor

Tous les points forts de l’enseigne Honor

L’enseigne Honor a mis en place un programme de fidélité nommé Honor Points, de quoi faire encore plus d’économies. Grâce à lui, vous pourrez cumuler des points à utiliser lors de vos futurs achats. Si vous n’avez jamais acheté chez Honor, pensez à vous inscrire à la newsletter de la marque. En plus de recevoir toutes les informations sur les nouveautés et réductions en cours, vous pourrez profiter d’une remise sur votre première commande. Si vous le désirez, il est possible de régler vos commandes en plusieurs fois sans frais. Chez Honor, la livraison est offerte, sans montant limite. Elle s’effectue en 1 à 2 jours ouvrés.

Voir les nouveautés Honor

Bénéficiez de 100 € de remise sur le smartphone Honor 90 grâce au Cyber Monday. Vous pouvez en plus ajouter un code promo pour avoir 10 % de remise supplémentaire. L’appareil ne vous coûtera que 359,91 €.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.