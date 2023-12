Fnac : craquez pour le Samsung Galaxy S21 FE à moins de 500 €

Les smartphones sont aussi bien utiles pour le travail que les loisirs, il est très important de posséder un appareil performant pour le quotidien. Pour cela, vous pouvez faire confiance à la marque Samsung. En ce moment, le Galaxy S21 FE est à moins de 500 € à la Fnac.

Le smartphone Galaxy S21 FE de Samsung à petit prix

Si vous appréciez les produits de la marque Samsung, vous connaissez forcément sa gamme de smartphones Galaxy. Un grand nombre de modèles différents sont disponibles pour répondre à tous les besoins. Parmi eux, le Galaxy S21 FE. Très performant, ce dernier est surtout en promotion à la Fnac et son prix passe de 759 € à 499 €. Cela représente une baisse conséquente de 34 %.

Tous les avantages du smartphone Galaxy S21 FE de Samsung

Disponible en plusieurs coloris, le smartphone Galaxy S21 FE de Samsung se décline en deux capacités de stockage : 128 Go et 256 Go selon vos besoins. Une fois entièrement chargé, ce modèle peut tenir allumé jusqu’à 79 heures en lecture audio. Vous n’aurez pas besoin de le recharger trop souvent. Cet appareil a un écran Infinity Full HD de 6,4 pouces, soit un peu plus de 16 centimètres, et ce dernier a une résolution de 2 340 x 1 080 pixels. Ce smartphone de Samsung est tout indiqué si vous aimez prendre des photos grâce à ses multiples capteurs et objectifs. De jour comme de nuit, tous vos clichés seront réussis. Ce smartphone peut, par ailleurs, accueillir deux cartes SIM.

Lecture, cinéma, séries, jeux vidéo, jeux de société et bien d’autres, l’enseigne Fnac saura vous combler avec sa très large offre, notamment dans l’univers de la culture. Des objets connectés et appareils high tech ou informatiques sont à retrouver. Si vous avez besoin d’un peu d’accompagnement lors de votre achat, pensez à consulter la rubrique conseils du site internet contenant de nombreux articles sur divers sujets. Pour encore plus de bons plans et de remises, rejoignez le programme de fidélité de la Fnac. Il est partenaire à celui de l’enseigne Darty pour mutualiser les avantages.

