Faites confiance à la marque Typology pour prendre soin de votre peau

Pour une peau éclatante et en bonne santé, il est important de bien choisir ses produits de soin. Cela permet de créer une routine beauté sur mesure et adaptée à ses besoins. Découvrez les produits iconiques Typology.

Le sérum Éclat Vitamine C 11 % L32

Ce produit est un concentré d’actifs antioxydants. Il redonne de l’éclat aux peaux ternes, tout en prévenant le photovieillissement cutané. Ce sérum contient 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. Il est disponible en deux formats, 30 ml et 15 ml. Vous pouvez l’utiliser matin et soir sur une peau propre et sèche. Appliquez 3 à 4 gouttes en massant le visage avec des gestes circulaires.

L’huile à lèvres teintée

Ajoutez une touche de couleur à votre visage avec cette huile pour les lèvres. Elle est enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E pour nourrir les lèvres. Elle est formulée sans huiles minérales et silicones. Son fini est brillant et non collant. Cette huile est composée à 98 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Le gel nettoyant exfoliant PHA 5 % + aloe vera

Le nettoyage est un geste incontournable pour prendre soin de sa peau. Il permet d’éliminer les impuretés comme le sébum ou la pollution. Pour cela, utilisez ce gel contenant 98 % d’ingrédients d’origine naturelle. Il micro-exfolie la peau pour stimuler le renouvellement cellulaire. Il permet d’unifier le teint en désincrustant les pores.

L’anticerne teinté

Ne craignez plus les marques de fatigue visible avec cet anticerne offrant une bonne couvrance et un fini naturel. Il est enrichi en caféine et ses ingrédients sont à 97 % d’origine naturelle. Plusieurs coloris sont disponibles. Ce soin permet de corriger les imperfections.

Soignez votre peau fragilisée par l’hiver grâce à Typology

Dès le retour du froid, la peau est agressée et doit être chouchoutée. N’hésitez pas à adapter votre routine beauté en adoptant de nouveaux gestes et soins Typology. Ils sauront combattre les effets du froid et réparer la peau.

Le baume cica-réparateur Complexe Cuivre-Zinc 0,5 % + Centella asiatica C94

Ce baume a un effet pansement sur la peau en favorisant sa réparation rapide. Vous pouvez l’appliquer localement sur les zones irritées, fragilisées ou abîmées. Sa formule haute tolérance a été testée sous contrôle dermatologique. Il convient dès la naissance et contient 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

La crème anti-démangeaisons Énoxolone 0,15 % + Bisabolol C93

Votre peau est atopique ou sujette à l’eczéma ? Utilisez cette crème dont la formule a été testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Vous pouvez l’appliquer 2 à 3 fois par jour selon les besoins, même sur la paupière. Sa texture est fraîche et fondante pour une application agréable. Cette crème se compose de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Le baume relipidant Complexe postbiotique 3 % + Céramide NP C91

Hydratez efficacement votre peau pendant 24 heures avec ce baume. Il réduit les sensations d’inconfort et espace les périodes de sècheresse sévères. Il est conçu pour les peaux sèches à très sèches, et celles à tendance atopique. Ce baume contient 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Ne laissez pas le froid de l’hiver atteindre votre peau avec la marque Typology. Choisissez des soins adaptés à vos besoins à utiliser chaque jour.

