Des boots UGG à moins de 200€ ici !

Les températures baissent, les prix aussi ! Procurez-vous cette paire de bottes UGG et gardez vos pieds bien au chaud.

Le modèle iconique UGG : les Classic Mini II

Conçues avec du cuir de mouton et de la suédine, les boots d’hiver UGG pour femme se caractérisent par une robustesse à toute épreuve. Bravez le froid et les éléments de l’hiver avec style en portant ces chaussures pensées pour vous garder au chaud, même dans les conditions les plus extrêmes.

Traitées pour résister à l’humidité, les boots Classic Mini garderont vos pieds bien au sec. Vous pourrez marcher dans la neige, affronter le verglas et même la neige fondue en tout confort. La semelle intérieure, ultra confortable, est fabriquée en peau de mouton. Douceur et amorti garantis à chaque pas !

L’une des grandes forces des boots UGG, c’est la semelle Treadlite™. Fabriquée à base de caoutchouc, cette semelle est à la fois souple, matelassée et ultra adhérente. Marchez sur toutes les surfaces en restant stable grâce à cette technologie signée UGG. Elle assura à vos chaussures une longévité à toute épreuve, et une légèreté incroyable.