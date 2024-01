Cette tablette Android est à moins de 100 € !

Tout savoir sur cette tablette tactile Android

Cette tablette tactile possède un écran de 10 pouces, soit un peu plus de 25 centimètres. Elle fonctionne sur le système Android 11 et son écran affiche une belle résolution full HD de 800 x 1 280 pixels. Elle possède une mémoire interne RAM de 4 Go, et une capacité de stockage de 64 Go. Cet appareil est très polyvalent, puisqu’il vous permet de faire des recherches, de dessiner, de regarder des contenus ou encore de travailler. La tablette vient avec un chargeur, un câble USB C, un stylet, très pratique pour dessiner, ainsi qu’une housse de protection. Vous avez donc immédiatement tout le nécessaire pour profiter au mieux de votre tablette tactile.

Grâce au système Android, plusieurs applications sont accessibles sur cette tablette tactile ou encore plusieurs navigateurs internet différents. Pour profiter au mieux de vos films et contenus audio, vous apprécierez les deux haut-parleurs.