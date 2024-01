Cette paire de sneakers New Balance est encore ultra tendance en 2024

Grâce à New Balance, le style et le confort s’associent avec brio à travers des paires de sneakers aux lignes soignées. Pour des tenues toujours réussies, choisissez les baskets Made in USA 990v4 Core. Hyper tendance, elles s’adaptent à toutes les envies et sauront mettre en valeur tous vos outfits.

Soignez votre look avec une paire de baskets New Balance très tendance

Vous adorez porter des sneakers ? Vous connaissez forcément la marque New Balance, incontournable en la matière. L’enseigne abrite dans ses rayons de très nombreuses paires, parmi lesquelles les Made in USA 990v4 Core. Elles sont ultra tendance grâce à leur coloris gris et argent très design. Ces baskets sont au prix de 240 € et elles sont disponibles de la pointure 36 jusqu’au 47,5. Il s’agit d’un modèle unisexe convenant aussi bien aux hommes qu’aux femmes, et à tous les gabarits.

À l’origine, les designers de la 990 cherchaient à concevoir la meilleure chaussure de running du marché. La première version de cette paire est sortie en 1982 et la mission fut accomplie. La 990 est rapidement devenue une référence en matière de running shoes et des déclinaisons de coloris sont rapidement apparues. Ce modèle n’a jamais cessé d’être fabriqué. Preuve de sa qualité et de son succès. La version Made in USA 990v4 Core est apparue en 2016, avec des lignes légèrement plus affinées, mais toujours la même qualité au rendez-vous. Vous aussi choisissez ces sneakers intemporelles et délicieusement tendance. Elles vous accompagneront aussi bien pour pratiquer la course à pied que dans la vie de tous les jours.