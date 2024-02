Cette machine à pain est à moins de 60 € chez Lidl

Complétez avec le robot Monsieur Cuisine Connect

La machine à pain n’est pas le seul appareil pour cuisiner disponible chez Lidl. Retrouvez le célèbre robot Monsieur Cuisine Connect. Ce dernier est très polyvalent et sera votre meilleur allié pour cuisiner facilement de bons petits plats. Il possède une puissance de 1 100 watts, et sa cuve a une capacité de 4,5 litres, pour préparer des repas pour un certain nombre de convives. Ce robot propose trois programmes automatiques. Réglable sur dix vitesses différentes, il dispose d’une fonction Turbo pour plus de puissance. L’écran est tactile et ludique, vous guidant pour effectuer vos réglages. Une balance de cuisine est intégrée et le bol est en acier inoxydable, un matériau résistant et durable. Plusieurs accessoires sont inclus afin d’optimiser la polyvalence de l’appareil et de l’adapter à tous vos besoins.