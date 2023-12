Cet ordinateur portable Asus est à moins de 400 € chez Amazon

Facilitez-vous la vie avec un nouvel ordinateur portable performant ! Vous pouvez notamment faire confiance à Amazon pour vous équiper. Actuellement, un PC portable de la marque Asus est à moins de 400 €.

Profitez de la remise du moment sur cet ordinateur portable Asus

Vous cherchez un nouvel ordinateur portable ? Rendez-vous sur le site du cybermarchand Amazon pour retrouver le PC portable Chromebook C433TA-AJ0016 de la marque Asus dont le prix est en réduction. Il est à 399,99 € seulement au lieu de 519,99 €, soit une baisse de 120 €. Une offre attractive et bien utile si vous avez besoin de vous équiper. Si vous n’avez pas encore acheté tous vos cadeaux de Noël, ce PC portable sera une parfaite idée. En particulier si vous avez un étudiant ou un jeu actif à la maison ou parmi vos proches.

Les avantages du Chromebook C433TA-AJ0016 Asus

Ce PC portable possède un écran de 14 pouces, soit environ 35,5 centimètres, d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Il a une mémoire interne RAM de 8 Go et une capacité de stockage de 64 Go. Vous pouvez bénéficier de 100 Go de stockage en ligne offert en activant l’offre d’essai de 1 an à Google One. La principale caractéristique de cet ordinateur portable, c’est sa polyvalence. Il est en 2-en-1 et peut aussi vous servir de tablette. Son écran est tactile pour une navigation intuitive et facile.

Il fonctionne via le système d’exploitation ChromeOS et démarre en quelques secondes. Il reste rapide dans le temps grâce à ses mises à jour automatiques. Vous pouvez télécharger des milliers d’applications sur le Play Store pour augmenter davantage encore les fonctionnalités de ce PC portable Asus. Après une seule charge, son autonomie peut atteindre 10 heures.

Les points forts du cybermarchand Amazon

Produits informatiques, mobilier, objets connectés et bien d’autres, vous avez le choix sur Amazon. Lors de vos commandes, vous pouvez sélectionner les règlements en plusieurs fois. Cela vous permettra d’étaler vos dépenses dans le temps. Pour encore plus d’avantages, rejoignez le programme de fidélité Amazon Prime. Vous aurez notamment accès à la livraison express, très utile à quelques jours de Noël. L’abonnement est à 69,90 € par an et vous pouvez faire un essai gratuit de 30 jours pour tester les services.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.