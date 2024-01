Ces sneakers New Balance très tendance sont à petit prix en ce moment

Une paire de sneakers unisexe

Les baskets CT302 de New Balance sont disponibles de la pointure 37,5 à la pointure 46,5. Vous avez le choix entre trois coloris. Du gris, du vert et du rose. Les trois modèles bénéficient de la même remise de 40 %. Pour concevoir les sneakers CT302, la marque s’est basée sur le modèle des années 1980 CT300 comme point de départ. On y trouve en plus une semelle intermédiaire superposée et surdimensionnée pour ajouter une touche plus moderne à cette référence. L’empeigne de la CT302 est en mesh et en daim. L’avant est assez large pour s’adapter à toutes les morphologies et offrir un très bon confort. Cette paire s’accordera aussi bien avec un jean, une jupe, une robe ou encore un chino. À vous de voir selon votre envie fashion du jour.

Si vous achetez pour au moins 100 € sur le site de New Balance, la livraison est offerte. Si la pointure ne convenait pas, vous avez 30 jours après la réception de votre commande pour retourner gratuitement la paire de sneakers CT302 à la marque. Si vous êtes étudiant, vous avez droit à une remise exclusive de 10 % sur vos achats. Il est possible de s’abonner à la newsletter du site pour bénéficier d’une réduction de 15 % sur sa première commande.