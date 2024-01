Ces écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro sont en promotion !

Tous les avantages des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds2 Pro

Outre leur prix en baisse, les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro de la marque Samsung sont très bien pensés. Ils sont résistants avec leur indice de protection X7 et ne craignent pas l’eau. Ces écouteurs Bluetooth affichent une autonomie conséquente, prolongée par le boîtier de charge, également très utile pour les ranger et les protéger. Ce modèle est pourvu de la fonction de charge rapide. En seulement 10 minutes de charge, vous récupérez 150 minutes d’autonomie.

Grâce à leur technologie Audio 360, ils garantissent une expérience la plus immersive possible. Le son Hi-Fi est de très bonne qualité. Pour pouvoir vous concentrer sur votre écoute, vous apprécierez la fonction de réduction active du bruit à activer quand vous le souhaitez. Si vous avez de petites oreilles, vous apprécierez les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds2 Pro, car ils ont été pensés pour être 15 % plus petits que les Galaxy Buds Pro. Ils s’adapteront bien à votre morphologie et resteront en place.