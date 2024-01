Ce smartphone Google Pixel 7a passe à moins de 380 €

Tout ce qu’il y a à savoir sur ce smartphone

Le Google Pixel 7a possède un écran de 6,1 pouces d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Il est résistant à l’eau, à la poussière et aux empreintes de doigts. Un des plus gros points forts du Google Pixel 7a, c’est sa performance pour les photographies. Le smartphone dispose de plusieurs capteurs et caméras afin de s’adapter à toutes les situations. Vous apprécierez également le zoom x5. Un logiciel de retouche de photos est par ailleurs intégré pour vous permettre de retravailler vos clichés directement dessus.

De nombreux capteurs sont présents (lumière ambiante, de proximité, gyroscopique, magnétomètre…) pour un maximum de polyvalence. Le Google Pixel 7a a une autonomie de 24 heures en utilisation classique et jusqu’à 72 heures s’il est en mode économie d’énergie. Vous pouvez y insérer deux cartes SIM et il est compatible avec la 5G. Il a une capacité de stockage de 128 Go et fonctionne sur le système d’exploitation Android 13.