Cdiscount : Retrouvez le smartphone Sony Xperia 10 V à moins de 400 €

Misez sur le tout en un avec le smartphone Xperia 10 V de la marque Sony. Vous pouvez actuellement le retrouver en promotion chez Cdiscount. Une bonne raison de craquer et de se faire plaisir. Pensez-y si vous commencez d’ores et déjà à chercher des idées de cadeaux pour Noël.

Faites des photos de qualité professionnelle avec le smartphone Xperia 10 V de Sony

De nos jours, les smartphones ont de très nombreuses fonctionnalités. Parmi elles, la prise de photos fait partie des critères de choix importants pour de nombreuses personnes utilisant réellement leur smartphone comme un appareil photo. Si c’est votre cas, vous devriez apprécier le smartphone Xperia 10 V de la marque Sony. En plus d’être très performant pour immortaliser vos plus beaux souvenirs, il est à petit prix chez le cybermarchand Cdiscount. Il est proposé au prix de 394,95 € au lieu de 459,95 €, une réduction de 65 €. Ne ratez pas cette belle occasion de faire des économies.

Commander le smartphone Sony Xperia

Toutes les caractéristiques du smartphone Xperia 10 V de Sony

Ce modèle est compatible avec la 5G et fonctionne via le système d’exploitation Android 13. Il a une mémoire interne RAM de 8 Go et une capacité de stockage de 128 Go. Ce smartphone permet de prendre de très belles photos grâce à son capteur ayant une résolution de 48 Mpx (effectifs) et de 12 Mpx (enregistrement). Il possède trois objectifs, un de 54 millimètres, un de 26 millimètres et un de 16 millimètres. Une selfie caméra est aussi présente. Le smartphone Xperia 10 V de Sony peut accueillir deux cartes SIM si vous en avez besoin. Vous pouvez avoir deux abonnements téléphoniques distincts sur un seul appareil. Il est pourvu d’une batterie offrant une très bonne autonomie. Avec une charge complète, vous pouvez profiter de 34 heures de lecture de films, musiques ou vidéos. Le son est de qualité grâce aux haut-parleurs stéréo.

Commander le smartphone Sony Xperia

Profitez de la promo du moment sur le smartphone Xperia 10 V de Sony chez Cdiscount. Il est à 394,95 € seulement.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.