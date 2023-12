Cdiscount : Déplacez-vous en ville avec la trottinette électrique Xiaomi

En ville, les embouteillages sont courants. La solution ? Se déplacer en trottinette électrique. Grâce à elle, vous ne serez pas impacté par les bouchons et profiterez en plus du grand air. Si vous n’en avez pas encore ou voulez remplacer la vôtre, faites confiance à la marque Xiaomi, en vente chez Cdiscount.

Choisissez un moyen de transport pratique et écologique avec la trottinette électrique Mi Scooter Pro 2 de Xiaomi

Prendre seul sa voiture en ville chaque jour n’est pas très bon pour l’environnement. Si les transports en commun sont plus respectueux, ils ne passent pas forcément à l’heure et peuvent être bondés et assez désagréables à emprunter. Heureusement, il existe d’autres options, à commencer par la trottinette électrique. Elle ne demande aucun effort, il vous suffit de vous assurer qu’elle est bien chargée avant de l’utiliser. Elle vous permet de faire vos trajets en ville tranquillement jusqu’à votre destination. Si vous souhaitez vous en offrir une, faites un tour chez Cdiscount. Le cybermarchand français vous propose plusieurs modèles, notamment de la marque Xiaomi. Le modèle Mi Scooter Pro 2 est disponible au prix de 558,99 €.

Autonomie, vitesse, puissance : tout ce qu’il y a à savoir sur la trottinette électrique Mi Scooter Pro 2 de Xiaomi

Très simple à utiliser, la trottinette électrique Mi Scooter Pro 2 de Xiaomi possède un moteur électrique d’une puissance de 300 watts. Lancée à pleine allure, cette trottinette électrique peut atteindre une vitesse de 25 km/h. Une fois complètement chargée, elle affiche une belle autonomie de 40 kilomètres, de quoi vous permettre d’effectuer sans mal tous vos trajets du jour. Vous pouvez connecter cette trottinette électrique à votre smartphone, pour devenir un véritable tableau de bord, vous affichant le kilométrage ou la batterie restante. Toutes ces informations sont à retrouver sur le guidon du véhicule grâce à un écran à affichage digital. Cette trottinette électrique est pliable pour prendre le moins de place possible quand vous devez la ranger quelque part.

Tous les avantages de commander chez Cdiscount

Objets high tech, mobilier, outils, matériel informatique… Chez Cdiscount, il y a de quoi répondre à absolument tous les besoins. L'enseigne propose une offre très variée avec des produits issus des plus grandes marques, comme Xiaomi. Si vous le désirez, il est possible de régler vos achats en plusieurs fois.

