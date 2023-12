Belle promotion sur cette friteuse sans huile Philips chez Cdiscount

Régalez petits et grands à chaque repas avec la friteuse sans huile Airfryer XL Série 3000 de Philips. Son prix passe à moins de 150 €, une belle affaire à ne pas rater pour les fêtes de fin d’année.

Petit prix sur la friteuse sans huile Airfryer XL Série 3000 de Philips

Être bien équipé dans la cuisine, c’est important pour pouvoir préparer un maximum de recettes facilement. Pour ce faire, pensez à vous offrir les bons appareils électroménagers. Ces derniers concernent un grand nombre de domaines, à commencer par la cuisson. Parmi eux, pensez à une friteuse sans huile. Elle vous permettra de cuire les aliments sans trop utiliser de matières grasses, l’idéal pour une alimentation équilibrée et savoureuse. Rendez-vous sur le site Cdiscount et misez sur la friteuse sans huile Airfryer XL Série 3000 de la marque Philips. Elle est en ce moment en réduction et son prix passe de 194,68 € à 139,99 €, soit une baisse de près de 55 €.

Commander la friteuse sans huile Philips

Les bonnes raisons de choisir cette friteuse sans huile

Outre son prix très attractif en raison de la réduction mise en place par Cdiscount, la friteuse sans huile Airfryer XL Série 3000 de Philips présente de nombreux avantages. Elle vous propose tout d’abord sept préréglages comme cuire, rôtir, griller ou réchauffer. Une fois la préparation terminée, la fonction de maintien au chaud s’active pour vous laisser le temps de préparer le reste du repas. En utilisant cet appareil, vous utiliserez jusqu’à 90 % de matières grasses en moins. Pour effectuer rapidement vos réglages, vous apprécierez l’écran tactile. La cuve a une contenance de 1,2 litre.

Grâce à l’application mobile Nutri U de Philips, vous avez accès à de nombreuses recettes. Vous pourrez varier régulièrement les menus au gré de vos envies. Si bien sûr on pense à une friteuse sans huile pour préparer des frites, elle peut servir à plein d’autres choses. Vous pouvez notamment y faire cuire de la viande, du poisson, mais aussi des légumes. Cette friteuse sans huile dispose d’un affichage lumineux bien visible. Un signal vous indique quand l’appareil est prêt à être utilisé. Plusieurs éléments sont amovibles et peuvent être passés au lave-vaisselle pour un entretien facile. La friteuse sans huile Airfryer XL Série 3000 de Philips a une puissance de 2 000 watts.

Commander la friteuse sans huile Philips

Proposez à votre famille et à vos invités des plats sains avec la friteuse sans huile Airfryer XL Série 3000 de Philips. Retrouvez-la à 139,99 € seulement chez Cdiscount.

Contenu conçu et proposé par notre partenaire Digital Content Expert. La rédaction n’a pas participé à sa réalisation.