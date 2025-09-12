The Weeknd en France : la billetterie pour les cinq dates ouvre ce vendredi, préparez-vous !

The Weeknd en approche. La star canadienne a de nouveau annoncé des dates supplémentaires en France pour sa tournée mondiale "After Hours Til Dawn Stadium Tour" à travers l'Europe. Après son carton, il y a trois ans, The Weeknd, assisté de Playboi Carti, donne rendez-vous à son public français pour cinq concerts inédits l'été prochain dans les villes de Paris et Nice.
Quand ouvre la billetterie ?
Si les préventes sont déjà accessibles depuis le 9 septembre, la vente générale, elle, s’ouvre ce vendredi 12 septembre à 12h00.
Voici toutes les dates, lieux et horaires des cinq shows programmés en France :
Paris - STADE DE FRANCE
- Vendredi 10 juillet 2026 – 19h00
- Samedi 11 juillet – 19h00
- Dimanche 12 juillet – 19h00
Nice - ALLIANZ RIVIERA
- Mardi 21 juillet 2026 – 19h00
- Mercredi 22 juillet – 19h00
Les préventes déjà prises d’assaut, les places devraient partir comme des petits pains. Et pour cause, l’artiste a habitué ses fans à des shows stupéfiants, à l’images de ses précédentes performances largement applaudies.
Très attendue, sa série de concerts célèbrera la trilogie d'albums "After Hours", "Dawn FM" et "Hurry Up Tomorrow".
Rendez-vous en billetterie, le vendredi 12 septembre, à midi.