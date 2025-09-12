The Weeknd en France : la billetterie pour les cinq dates ouvre ce vendredi, préparez-vous !

The Weeknd en approche. La star canadienne a de nouveau annoncé des dates supplémentaires en France pour sa tournée mondiale "After Hours Til Dawn Stadium Tour" à travers l'Europe. Après son carton, il y a trois ans, The Weeknd, assisté de Playboi Carti, donne rendez-vous à son public français pour cinq concerts inédits l'été prochain dans les villes de Paris et Nice.

Quand ouvre la billetterie ?

Si les préventes sont déjà accessibles depuis le 9 septembre, la vente générale, elle, s’ouvre ce vendredi 12 septembre à 12h00.

Voici toutes les dates, lieux et horaires des cinq shows programmés en France :

Paris - STADE DE FRANCE

Vendredi 10 juillet 2026 – 19h00

Samedi 11 juillet – 19h00

Dimanche 12 juillet – 19h00

Nice - ALLIANZ RIVIERA