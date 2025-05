Tate McRae en concert à Paris: gagnez vos invitations !

La chanteuse, compositrice et danseuse Tate McRae a enregistré plus de 11,3 milliards de streams en carrière et de nombreux succès classés au Top 40. Elle a reçu d'innombrables récompenses, dont le titre d'artiste de l'année aux JUNO Awards 2024, des nominations pour trois MTV VMA, deux Billboard Music Awards, plusieurs People's Choice Awards et iHeartRadio Music Awards, entre autres. Elle a figuré sur la liste « Power of Young Hollywood » de Variety en 2022, sur la liste « 21 Under 21 » de Billboard pendant quatre années consécutives, ainsi que sur la liste « 30 Under 30 » de Forbes en 2021, où elle était la plus jeune musicienne.

Le single « you broke me first » de Tate, certifié 4 fois disque de platine par la RIAA, a été écouté plus de 2,3 milliards de fois depuis sa sortie en 2020. Elle a collaboré avec de nombreux artistes, dont Regard et Troye Sivan sur leur tube #1 « You », Khalid sur leur titre « Working », Tiësto sur « 10:35 » et Jeremy Zucker sur son single viral « That Way ». Son premier album, i used to think i could fly, sorti en 2022, s'est hissé à la première place du classement mondial des meilleurs albums de Spotify et s'est classé dans le Top 10 dans de nombreux pays dès sa sortie. Avec son single certifié platine « she's all i wanna be », l'album a reçu les éloges de Billboard qui a déclaré : « ...Tate McRae entre dans la célébrité avec son premier album tant attendu » tandis que GRAMMY.com a déclaré : « ...chaque titre montre que McRae est prête à devenir l'une des superstars les plus brutes et les plus réelles de sa génération ».

L'année dernière, la native de Calgary a sorti son deuxième album très attendu, THINK LATER, qui a propulsé Tate au rang de star de la pop. L'album a débuté à la quatrième place du classement Billboard et a été écouté plus de 3,7 milliards de fois dans le monde entier. L'album est imprégné de son attrait pour la pop et de ses mélodies contagieuses. Il contient son single « greedy », certifié 3x platine, qui a valu à la star la première place du classement Billboard Global 200, du classement Global Excl. US et du classement Global de Spotify, ainsi que la première place du Top 40 radio. Le Los Angeles Times a déclaré qu'elle était « ...prête à devenir une star de la pop “, tandis que Vogue a déclaré qu'elle ”prenait le contrôle du monde ».

Sa polyvalence en tant qu'artiste a captivé le public du monde entier. Qu'il s'agisse d'une performance vocale puissante ou d'une chorégraphie très énergique, Tate apporte un mélange unique d'art et d'authenticité sur chaque scène.