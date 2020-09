Vitaa émue aux larmes devant le documentaire «GIMS»

Gims et Vitaa : une complicité évidente

Amis de longue date et bien plus que des partenaires, Vitaa et Gims suivent attentivement la carrière de chacun. À l'issue du documentaire, la chanteuse lui a d'ailleurs adressé quelques mots: «Ça ne tombe pas du ciel, tellement de talent, de travail et d'ambition, fière de marcher à tes côtés mon frère Gims, t'es le number one et tu l'as pas volé. Superbe docu bravo.»

Vitaa n'est pas la seule artiste à avoir félicité Gims. Le petit frère de ce dernier a lui aussi fait part de sa fierté sur la Toile. Dadju, également présent dans le documentaire, n'a pas hésité à inviter sa communauté à aller regarder «le documentaire de l’Homme de la décennie.»