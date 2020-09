Gims solidaire: il offre des fournitures scolaires aux enfants de Saint-Denis

Gims et son discours encourageant pour les enfants

En plus d’avoir distribué des fournitures scolaires, Gims a tenu à discuter avec les enfants sur place. «Il faut qu'il y ait plus d'événements comme cela pour sensibiliser les jeunes. C'est à l'école qu'il faut aller. Il ne faut pas croire que vous pouvez réussir comme ça. Je ne vous dis pas que l'école est la chose la plus importante mais qu'il n'y a pas de secret : il faut un bagage pour aller au bout. Le travail, la persévérance, l'obéissance aux parents… Il n'y a pas de magie. », a expliqué Gims sur scène comme l’a relaté le Parisien.

Celui qui sera bientôt la star de son documentaire a tenu à encourager les petits de Franc-Moisin qui l’ont écouté avec beaucoup d’attention. «Il y a peut-être ici de futurs chirurgiens, de futurs maires. Je reviendrai, promis !», s’est exprimé Gims.