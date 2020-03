Gims, Sia, Pharrell Williams… les stars accros à un accessoire vestimentaire

Les accessoires fétiches des stars

Le chanteur Pharrell Williams aime porter des chapeaux ! On le voit rarement la tête découverte, mais c'est bien un chapeau particulier qui a marqué les esprits, et qu'on associe immédiatement au chanteur, celui de la cérémonie des Grammy Awards de 2014.

Ce chapeau, qui semblait d'ailleurs trop grand pour lui, a autant été l'objet d'admiration que de moqueries sur la Toile. Cet accessoire a pourtant été créé par une styliste mondialement connue, Vivienne Westwood, et peut même s'acheter dans les boutiques de la marque pour ceux qui savent en apprécier le style.

De son côté, le rappeur français Gims ne quitte jamais ses lunettes de soleil. Que ce soit sur tapis rouge, sur scène ou sur un plateau télé, Gims arbore fièrement son accessoire fétiche. Le rappeur explique dans une interview pourquoi il ne se sépare jamais de ses lunettes de soleil. A ses débuts, Gims porte des lunettes de soleil pour le style. Au fil du temps, cet accessoire devient un signe distinctif et fait partie intégrante de son personnage. Et lorsqu'il veut passer incognito, Gims les enlève.

Les accessoires des stars les plus loufoques

Certaines stars choisissent des accessoires banals tels qu’un chapeau, des lunettes de soleil ou encore des talons. D’autres au contraire choisissent un accessoire un peu plus loufoque pour faire la différence. Les Daft Punk n’ont jamais montré leur visage depuis le début de leur carrière. A chaque apparition, ils portent un casque. Cet accessoire fascine d’ailleurs de nombreux fans qui spéculent sur la raison pour laquelle les Daft Punk ne se montrent jamais. Certains pensent que c’est une façon de préserver leur anonymat. D’autres pensent que c’est une façon de se concentrer sur leur musique.

Une autre star qui se cache et qu’on adore est la chanteuse Sia. La star montre très rarement son visage. Et pour ce faire, elle porte souvent une perruque qui cache la moitié de son visage. Certaines fois, la chanteuse interprète même ses chansons de dos lorsqu’elle est sur scène. Il faut dire que Sia est plutôt phobique de la célébrité. Passionnée de musique, elle admet pourtant ne pas supporter la surexposition médiatique. Ainsi, cette manière de se camoufler est une façon pour la chanteuse de préserver son intimité. Et celle-ci l’affirme, cela n’est pas près de changer.